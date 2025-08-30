ロッキーズは10日（日本時間11日）オリオールズからFAの菅野智之投手（36）を獲得したと発表した。AP通信によると、1年契約で年俸510万ドル（約7億8000万円）。別の米メディアによれば、通訳代、トレーナー代、日米往復ビジネスまたはファーストクラス往復航空券6枚を含めて総額534万7000ドル（約8億1800万円）。07年の松井稼以来、19年ぶり4人目の日本選手の在籍となる。

ロ軍はドジャースと同じナ・リーグ西地区に所属し、昨季は30球団ワーストの43勝119敗で4年連続地区最下位。標高1マイル（約1600メートル）の高地にある本拠地クアーズ・フィールドは気圧が低く打球が飛びやすいため「打者天国」や「投手の墓」とも呼ばれる。先発陣は23年WBC米国代表の通算65勝左腕フリーランドが軸でも絶対的エースは不在。菅野がいきなり開幕投手を任される可能性もありそうだ。

昨季は1年間先発ローテーションを守り、日本選手で10人目となるメジャー1年目での10勝を達成。古巣のオ軍は公式SNSで「ありがとう、そして、コロラドでの幸運を祈ります」と異例の形で惜別のメッセージ送った。1月には所属未定の形で侍ジャパンに9年ぶりに選出。新天地が決まり、WBCでの活躍にも期待が高まる。