◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

前回苦い思いをした混合団体のメダル獲得は、本当に良かった。小林陵、高梨という軸に、丸山、二階堂という新戦力が台頭し、日本が再び世界の頂点に近づいた印象を受けた。

想定外だったとすれば2本目のアンカー、二階堂のゲートファクター。現在のルールではゲートを下げる＝助走が短くなると加点を得られるため、直前のドイツ選手はゲートを下げ、4・5点の加点を得た。日本も二階堂に同様の戦略を取ったが、自主的にゲートを下げた場合の加点はヒルサイズの95％以上、今回なら101・5メートル以上飛ばないと得られない。二階堂は101メートルで、あと50センチ距離が伸びれば銀に届いたのだから、戦略は正しかった。1本目グループ1位だった二階堂の活躍は素晴らしく、2本目の飛躍もほぼ完璧で、不利な風に当たったことを「不運」と受け入れるしかない。

個人2試合も含め、飛距離で差がつかないノーマルヒルの試合で選手ができることは、着地のテレマーク姿勢を含めた飛型点をアップしていくこと。ここは日本にまだ伸びしろがある。ただし、これから始まるラージヒルは、より飛距離に差が出るはずで、飛躍の技術そのものの優劣がはっきりする。日本選手は全員好調をキープしており、もっといい色のメダルを期待したい。（98年長野五輪スキージャンプ2冠）