◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

――メダル獲得の心境は？

「団体戦に出るとは想像できなかった。本当に皆さんに獲らせていただいた銅メダル。今でも信じられないですけど、徐々に重さを感じています」

――前回北京大会でともに戦った伊藤有希と抱き合った。

「“よく頑張ったね”と言ってくれて。本当に感謝の気持ちというか、それ以上の言葉があるなら表現したいくらい」

――このメダルの意味は？

「平昌の個人銅メダルと比べものにならないくらい、オリンピックっていいなと思えた。喜びを分かち合えるのって、団体戦ならではだと思うので」

――マテリアルのチェックなどはあった？

「1本目が終わった後にあった。シーズンはずっとパス（クリア）し続けているので、自信を持っていった」

――解き放たれた感覚は？

「絶対に忘れてはいけない。あの時の自分は最低だった。だけど、団体戦の素晴らしさを感じられた日。一つまた、自分の中でピリオドを打てた。また新しくスタートが切れる感覚になりました」