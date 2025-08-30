豊かなボリューム感あらわ…韓国チアガール、“大胆カット”スイムウェア姿にドキッ

韓国の人気チアガール、イ・ダヘが、大胆なスイムウェア姿を披露した。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新し、「OK LAH」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、鮮やかなスカイブルーのスイムウェアを着てプールを楽しむイ・ダヘの姿が収められている。

大胆なカットアウトデザインが施されたスイムウェアは、引き締まった背中のラインや豊かなボリューム感を際立たせ、彼女の抜群のプロポーションを一層引き立てている。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「理想のボディ」「プリンセスみたい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。最近はYouTubeチャンネルでの動画投稿も積極的に行っており、登録者数は約101万人と、チア活動にとどまらないマルチエンターテイナーとして支持を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。