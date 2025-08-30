神奈川県箱根町で起きた断水。11日朝、給水が再開されましたが、午後9時から再び断水措置がとられています。こうした水道管の凍結などが原因とみられる断水は、箱根以外でも相次いでいて、各自治体が対応に追われています。

喜入友浩キャスター

「今夜も断水が行われるということで、こちらの飲食店ではその前に皿洗いを進めています」

神奈川県箱根町にある飲食店。湯本地区では午後9時から朝5時まで再び断水となるため、閉店作業に追われているのです。

店員

「（Q.きょうも断水と想像していたか）きのうは（夜の）12時だったんですよ。午後9時となると、ちょっとどうしようかなと」

店員

「洗い物が出来ないんだよね…ごめんね」

水が使えなければ仕事にならないため、2時間、閉店を早めざるをえませんでした。

店員

「（Q.出方はどうですか？）ちょろちょろですよ。（Q.水圧的には）だいぶもう落ちちゃってますね。（Q.懸念は）昼間止まらないだけまだいいかな。夜はしょうがないんじゃないかなと」

「断水」に振り回されている箱根。10日から11日朝にかけて発生した断水では、およそ1300世帯が影響を受けました。原因となったのは、「今季最強寒波」と「水不足」です。寒波の影響で、箱根町では水道管の凍結や破損が相次ぎました。さらに深刻な雨不足の影響で水を供給する配水池の水位が低下し、断水せざるを得ない状況に陥ったといいます。

その後、配水池の水は一時回復。11日朝から給水を再開したのですが、水位が再び低下。11日夜から断水措置がとられたのです。

卒業旅行で箱根へ 高校生

「断水解除されたときは良かったなと思ってたんですけど、また断水なんでちょっと不安ですね」

「正直言って、水もちゃんと準備してあるから。トイレのお水とお風呂も入らないからね、その代わりね。（Q.早く復旧してほしい）そうだよ、頼むよ。お願い、頼んで。悪いけど」

水道管の凍結などによる断水は、箱根以外でも…

ディレクター

「出ますかね?水道出ないですね」

神奈川県相模原市では、およそ50世帯を対象に、12日午後1時まで断水となりました。

対象地域に住む男性の自宅を訪ねると…

断水地域の男性

「焼酎のボトルをもらってきて汲んだりしたの。やかんもいっぱい入っています。（Q.一番困っていることは）やっぱり、お風呂とかトイレだよね。心配だけど、こればっかりはどうしようもない」

静岡県伊東市でも最大で1890世帯に断水のおそれがあるとしていて、土曜日までには解消するとの見通しを示しています。