プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カボチャと豚肉のみそ炒め」 「菜の花のからし和え」 「アサリ汁」 の全3品。
ボリューム感のあるみそ炒めに、サッパリとした副菜と汁ものを添えた和献立です。

【主菜】カボチャと豚肉のみそ炒め
みそと相性のよいカボチャと豚肉を合わせたご飯がすすむ主菜です。

調理時間：15分
カロリー：516Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カボチャ  1/8~1/6個
  水  大さじ2
豚肉  (こま切れ)200g
＜下味＞
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
サラダ油  大さじ1
＜合わせみそ＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1.5
  みそ  大さじ1.5
  ショウガ  (すりおろし)1片分

【下準備】

カボチャは種とワタを取り除き、厚さ1cmの食べやすい大きさに切る。耐熱容器に並べて水をかけ、ラップをふんわりとかけて電子レンジで3〜4分加熱する。

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせておく。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を炒める。

2. カボチャの水気をきって加え、＜合わせみそ＞も加えて炒め合わせ、器に盛る。

【副菜】菜の花のからし和え
ゆでた菜の花の水気をよく絞ることがポイントです。

調理時間：10分
カロリー：19Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

菜の花  1束
  塩  少々
＜調味料＞
  練りからし  小さじ1/2
  だし汁  大さじ3
  しょうゆ  少々
  塩  適量

【下準備】

ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。菜の花は茎のかたい部分は切り落とす。

【作り方】

1. 鍋に湯を沸かして塩を加え、菜の花を入れ、再び煮たったら30秒ゆでて冷水に放つ。

2. (1)の水気を絞って長さ3等分に切り、＜調味料＞で和えて器に盛る。

【スープ・汁】アサリ汁
昆布も一緒に、丁寧に作るアサリ汁。

調理時間：10分
カロリー：30Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

アサリ  (砂出し)1パック ＜合わせだし＞
  酒  大さじ2
  昆布  2g
  水  400ml
しょうゆ  少々

【下準備】

アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。

【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料とアサリを入れて弱めの中火にかける。

2. 貝が開いたら昆布を取り出してアクを取り、しょうゆを加え、お椀に注ぐ。

