【今日の献立】2026年2月12日(木)「カボチャと豚肉のみそ炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カボチャと豚肉のみそ炒め」 「菜の花のからし和え」 「アサリ汁」 の全3品。
ボリューム感のあるみそ炒めに、サッパリとした副菜と汁ものを添えた和献立です。
【主菜】カボチャと豚肉のみそ炒め
みそと相性のよいカボチャと豚肉を合わせたご飯がすすむ主菜です。
調理時間：15分
カロリー：516Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
水 大さじ2
豚肉 (こま切れ)200g
＜下味＞
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
サラダ油 大さじ1
＜合わせみそ＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1.5
みそ 大さじ1.5
ショウガ (すりおろし)1片分
ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせておく。
2. カボチャの水気をきって加え、＜合わせみそ＞も加えて炒め合わせ、器に盛る。
【副菜】菜の花のからし和え
ゆでた菜の花の水気をよく絞ることがポイントです。
調理時間：10分
カロリー：19Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
＜調味料＞
練りからし 小さじ1/2
だし汁 大さじ3
しょうゆ 少々
塩 適量
2. (1)の水気を絞って長さ3等分に切り、＜調味料＞で和えて器に盛る。
【スープ・汁】アサリ汁
昆布も一緒に、丁寧に作るアサリ汁。
調理時間：10分
カロリー：30Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
酒 大さじ2
昆布 2g
水 400ml
しょうゆ 少々
2. 貝が開いたら昆布を取り出してアクを取り、しょうゆを加え、お椀に注ぐ。
