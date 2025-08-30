元衆院議員の宮崎謙介氏が１１日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」に生出演し、衆院選で惨敗した中道改革連合についてコメントした。

衆院選をめぐり、自民党は定数４６５の３分の２を超える３１６議席を獲得。一方で衆院選直前に公明党と国民民主党が結成した中道は公示前の１６７議席から４９議席と大幅に減らした。

宮崎氏は「私が中道さんにあえて言うとしたら、旧公明党と旧立憲がくっついて『選挙互助会じゃないか』と皆さんに言われていました。（中道は）『違います』ってあれだけ言ってたんだから、ここで別れるなよと言いたいです。国民をまた、だましやがったなになるので、ぜひ仲良くしていただければと思います」とコメントした。

続けて「（中道は）企業団体献金禁止ですからね。落選中どうやって生計を立てるかと言うと普通、自民党は（政治資金）パーティーなんですよ。『皆さん、すみません。本当に助けて下さい。捲土重来を期してまた国会に戻るので…』と言って（お願いする）」と解説した。

ＭＣの垣花正アナが「どうやってつなぐんですか？」と質問すると宮崎氏は「どうするんですかねって話です」と話題を締めくくった。