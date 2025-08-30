◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー・女子モーグル（１１日、リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】フリースタイルスキー女子モーグルで、初出場の柳本理乃（愛知ダイハツ）は１３位だった。「エアだったりターンだったり、やりたい形ができた。そこは本当に良かったって思うし、人生で一番楽しかったなって思います」と振り返った。

２４年に転倒し脳しんとうを負う大けがを経験。昨年１２月の五輪シーズン開幕の１週間前にもアクシデントが襲った。フィンランドでの雪上練習中に空中技で転倒。頭部を守った際に右鎖骨を骨折した。すぐに帰国し、同５日に手術。「痛くて（利き手で）箸が持てず左で食べた」というほどだった。五輪シーズンで焦りはあったが「まだ間に合う」と諦めず、術後２週間で雪上に復帰。「想像できない早さで戻ってこられた」と年明け１月３日からの北米遠征に合流した。

ただ、今大会の公式トレーニングでも転倒し、左腰を故障。「今も痛いんですけど…」と明かす。周囲のサポートを受けながら、この日の予選２、決勝１を滑りきった。２種目目のデュアルモーグルへ「自分らしく攻めきって、１本でも多く滑れるように頑張りたいな」と気合を入れ直した。