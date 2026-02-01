Ê¡²¬SUNS¤Ë¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¿Ü»³½Ó²ð»á¡¡±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡¡¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤â»ëÌî¤Ë¡¡µÈÌî»êÂåÉ½¤Ï¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ËÀìÇ°¡Ú¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Û
¡¡¼Ò²ñ¿Í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¡Ö¥Ï¥«¥¿¥Í¥¯¥¹¥ÈÊ¡²¬SUNS¡×¤Ï12Æü¡¢¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËºÎÍÑ»Ù±ç¤Î´ë¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿Ü»³½Ó²ð»á¡Ê40¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ê¡²¬SUNS¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥Õ¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¡¢¶µ°é·Ï¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ü»³¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¯¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÊ¡²¬¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿µÈÌî»êÂåÉ½·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê37¡Ë¤Ï¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎX¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ê5·î³«Ëë¡Ë¤«¤é¾å°Ì¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤ÆX¥×¥ì¥ß¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾å°Ì¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹X1SUPER¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡²¬SUNS¤Ï»ö¶ÈÈñÌÌ¤Î²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤º¡¢X¥×¥ì¥ß¥¢»²Æþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï2ÉôÁêÅö¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦¡£º£¸å¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤È¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÍèÅª¤ÊX¥×¥ì¥ß¥¢Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£