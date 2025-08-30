男女ユニット「AAA」のメンバーでNissyこと西島隆弘（39)が11日、同日をもってグループを脱退すると発表した。グループの公式サイトや西島のSNSなどを通じて伝えた。西島の脱退を受け、メンバーの末吉秀太（39）、與真司郎（37）がコメントを発表した。

末吉はXを通じ「2026年2月11日を持って西島隆弘が喉の治療および療養の為、グループを脱退する運びとなりました。AAAは現在活動休止中であり20周年記念として2月22日から行われるトークショーを控えた中でこのようなお知らせとなり、とても残念ですが一番大事にすべきは個の人生だと思っているので彼自身で下した決断である以上、彼のこれからを見守っていけたらなと思います」とコメント。

「僕としても、あの日会場の誰もが涙を流していた中でまだ先があり終わったわけじゃないと信じていたからこそ、その気持ちをぐっと堪え、みんなと交わした5人でまた戻ってくるという約束を果たすことができず本当に、心の底から悔しいです。ごめんなさい」と無念さをにじませながらも「これまで西島ともほんとにいろんなことがありました。もちろん良いことばかりではなかったけれど全てひっくるめて今まで本当にありがとう」と思いをつづった。

また、與は自身のインスタグラムを更新。「この度は急な発表で申し訳ありません」と謝罪し、「今、僕達AAAはグループとしては活動休止中ではありますが、20周年という節目を迎え、AAAとして今できる形で、ファンの皆さんへ感謝を伝えたいという想いから、グループとして、参加できるメンバーが3人だとしてもイベントを開催する決断をし、発表をしていました。そして、僕個人としても、いつかまた5人で活動できる日を願っていたので、今回このような形になってしまったことはAAAを応援してくれているファンのみなさんに申し訳なく思っています」と続けた。

「ただ、西島の身体は何にも代えがたいものであり、何よりも健康を最優先に考えた上での彼の選択を、僕は尊重したいと考えています」と西島をおもんぱかっていた。

西島は「先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と脱退を発表した。

AAAは2005年に「BLOOD on FIRE」でデビューし、同年に日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。16年以降は毎年ドームツアーを実施し、2018年からは3年連続で4大ドームツアーを開催。20年12月末でグループとしての活動を休止した。

2、3月には宇野実彩子、與、末吉の3人によるAAA20周年記念ライブ「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を名古屋、神戸、東京で開催することが決定している。