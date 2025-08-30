カタール・トータル・オープン

大会期間：2026年2月8日～2026年2月14日

開催地：カタール ドーハ

コート：ハード（屋外）

結果：[レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチ] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ]

カタール・トータル・オープン第4日がカタール ドーハで行われ、女子ダブルス2回戦で、レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチと第4シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが対戦した。

第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-2で先取。第2セットはレイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチが6-4で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが10-4で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-12 00:32:08 更新