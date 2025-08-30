【テニス速報】 カタール・トータル・オープン 第4日 レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチ vs アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ
カタール・トータル・オープン
大会期間：2026年2月8日～2026年2月14日
開催地：カタール ドーハ
コート：ハード（屋外）
結果：[レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチ] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ]
カタール・トータル・オープン第4日がカタール ドーハで行われ、女子ダブルス2回戦で、レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチと第4シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが対戦した。
第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-2で先取。第2セットはレイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチが6-4で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが10-4で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-12 00:32:08 更新