◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（１１日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】フリースタイルスキー女子モーグルの決勝２回目が行われ、日本勢でただ一人進んだ２大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）は４位だった。

１９９８年長野大会金、２００２年ソルトレークシティー大会銅の里谷多英以来、同種目の日本女子２人目となる表彰台を狙ったが、届かなかった。ターン点でわずか０・２点足りず「あと０・１秒でも速かったら表彰台に乗れたのかなって思うと…。本当にあとちょっとだったのかなって思う。でも、４位と３位の差はちょっとじゃないと思う。悔しいんですけど、しっかりと受け止めて頑張りたいと思います」と涙を流しながら、必死に前を向いた。

モーグルは、コブが連なる急斜面を滑走しながら「ターン」「エア」「タイム」の３要素を競う。配点はターン６０％、エア２０％、タイム（スピード）２０％。今回、３位のフランス選手と冨高の総合得点は７８・００点の同点。総合得点で同点の場合、ターン、エア、スピードの順で優先されるが、冨高はターン点で０・２点少なかったため、４位となった。悲願のメダルまであと一歩だった。

試合後の一問一答は以下の通り。

―４位という結果について。

「やっぱり今は、すごい悔しい気持ちでいっぱい。でも、最後の１本は楽しんで思いっきり滑ることができた。今までやってきたことは、ちゃんと全部出し切れたのかなって思います」

―ターンで明暗が分かれたが、今回のターンの出来は？

「決勝１は結構、いいターンができていた。決勝２では少しミスが出てしまった分、差なのかなって思う。悔しい部分はあるんですけど、しょうがないっちゃ、しょうがない。デュアル（モーグル）に気持ちを切り替えて、デュアルではしっかりと頑張りたい」

―決勝２にどういう想いで挑んだ？

「３位通過だからといって、守ったら絶対にまくられてしまうと思った。決勝１よりも攻めた滑りをしようという気持ちで臨みました」

―これまで内容の差で順位が変わったことはある？

「私は初めてですけど、たまに他の選手はある。まさか自分がそうなるとは思っていなかった。逆に最後の１本、攻めきって、表彰台まであと一歩のところまで来られた。今の悔しさを大事にして、この悔しさを糧にデュアルは頑張れたら」

―得点が出た時、ターン点の差だと分かった？

「最初はランクだけ見ていた。３位なんだって思った後に、得点を見たら同点だった。ミスをしていた自覚はあったので、そのミスが悔やまれた部分はある。言ってもしょうがないっちゃ、しょうがない。この悔しさを糧に頑張りたい」

―ターンのミスとは？

「途中、少し雪質がだんだん変わってきて、少し引っかかったりして、足が割れてしまった。それで焦って少しポジションが後ろになってしまったりっていうのが、途中何ターンかあった。そこが減点されているのかなって思うのと、エアも決勝１に比べたら少しミスもあった。少し右に飛んでしまった部分もあって、そこが減点されたのかなって思います。悔しい部分ではあります」

―得意としてきたターンで差が出たことについて。

「悔しいんですけど、評価されていることはされていると分かっていた。もう少し、今日のミスだったり課題をしっかりと修正してデュアルには臨めたら」

―北京五輪からの４年間。

「前回は全然かすりもしなかった。この４年間でしっかりと、あと一歩のところまで来られたのは、すごい自分の成長を感じられた。やってきたことは間違っていなかったと思うことができた。すごくいい４年間だった」

―成長する上で一番苦労したこと。

「主にエアが、すごい苦手意識がすごかった。なかなか点数も伸びなかったり、いいジャンプができなかったりっていうのが、一番苦労した。決勝２の細かいスコアはまだ見ていないですが、決勝１では今までで一番高い、良いエア点が出せたのは、すごいうれしいこと」

―世界選手権の２位は重圧になった？

「周りの方も期待してくださっている分、プレッシャーもあったんですけど、しっかり評価されている。ちゃんといい滑りをしたら、成績につながると確認できたものでもあったので、すごい自信にもつながりました」

―表彰台との距離。

「本当にもう、あと０・１秒でも速かったら表彰台に乗れたのかなって思うと、本当にあとちょっとだったのかなって思う。でも、４位と３位の差はちょっとじゃないと思う。悔しいんですけど、しっかりと受け止めて頑張りたいと思います」

―デュアルモーグルへ。

「デュアルは少し苦手意識はある。４位という結果を自信につなげられたら」