¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇIII¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÃæÂ¼¤«¤Ê¤¨¡¡£±Ç¯£·¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡ÖÌõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¿·¿Í¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î£ÇIII¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÊ¿ÏÂÅç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£²Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤«¤Ê¤¨¡Ê£³£²¡áÅìµþ¡Ë¤¬µ×¡¹¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤À¡££²£°£²£´Ç¯£¶·î²¼½Ü¤Î¤«¤é¤Ä½Ð¾ì¸å¤Ë½Ð»º¡¢°é»ù¤Î¤¿¤á¿åÌÌ¤òÎ¥¤ì¤¿¡££²£µÇ¯¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÂç¥±¥¬¡£¤½¤·¤Æº£Àá¡¢£±Ç¯£·¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÇÌõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¿·¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£½ù¡¹¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤òÁ°¤Ë¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌµ»ö¸Î¤Ç½®·ô¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££±Ãå¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ïµ×¡¹¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£Àá¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿£¶£°¹æµ¡¤Ï£²Ï¢ÂÐÎ¨£´£·¡ó¤Î¹â¾¡Î¨µ¡¡£¤¿¤À¡¢Á°¸¡¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡Ö±«¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÉ¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤â¤¦¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½éÆü¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉüµ¢Àï¤ËÄ©¤à¡£