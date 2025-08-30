M!LK、史上最大動員の全国6箇所アリーナツアー開催決定【日程・会場】
【モデルプレス＝2026/02/12】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、最大規模となる16万人を動員するアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027「シャカリキ レボリューション」』の開催を発表した。
「イイじゃん」のSNS総再生回数が27億回を突破し、「第76回NHK紅白歌合戦」初出場や、3月開催の「第98回選抜高校野球大会」の入場行進曲に抜擢されるほか、最新曲「好きすぎて滅！」のSNS総再生回数が早くも30億回を、ストリーミングの累計再生数は1億回を突破しロングヒットを記録しているM!LK。
「イイじゃん」「好きすぎて滅！」などの人気曲を含んだツアーM!LK ARENA TOUR 2025-2026 「SMILE POP!」が、2月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館でファイナル公演を迎え、新曲「爆裂愛してる」を初披露した。
さらに、最大規模となる16万人を動員するアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027「シャカリキ レボリューション」』の開催を発表した。（modelpress編集部）
2026年9月26日（土）マリンメッセ福岡B館
2026年9月27日（日）マリンメッセ福岡B館
2026年10月24日（土）ゼビオアリーナ仙台
2026年10月25日（日）ゼビオアリーナ仙台
2026年11月21日（土）ぴあアリーナMM
2026年11月22日（日）ぴあアリーナMM
2026年12月12日（土）Aichi Sky Expo ホールA
2026年12月13日（日）Aichi Sky Expo ホールA
2026年12月25日（金）大阪城ホール
2026年12月26日（土）大阪城ホール
2027年1月15日（金）横浜アリーナ
2027年1月16日（土）横浜アリーナ
2027年1月17日（日）横浜アリーナ
