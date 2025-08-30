「一番くじ TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2」を2月12日より順次発売する。価格は1回890円。
本商品は、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」のSeason 2に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は「1/7 Gracemaster」シリーズから、十六夜ありさのコスプレをした海夢が登場する。躍動感あふれるポーズと、細部までこだわったコスプレ衣装が再現され、肌の透明感や髪の柔らかな質感はブラシ彩色で表現されている。
B賞からD賞は、約170cmのビッグサイズ「ハイパーメガクロス」で、一番くじ用の新規描きおろしイラストとなっており、海夢の「ウェディング」、「キョンシー」、「チアガール」のコスプレ衣装となっている。
その他に、「描きおろし アクリルスタンド」、「アクリルスタンド」、「クリアファイルセット」、「ホログラムステッカーセット」がラインナップしている。
ラストワン賞は、アートスケールメモリアシリーズから、お菓子を咥えた喜多川海夢が約18cmで立体化。お菓子部分は取り外し可能となっている。
「一番くじ TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：喜多川海夢 フィギュア 十六夜ありさVer. 1/7 Gracemaster
B賞：ハイパーメガクロス 喜多川海夢～ウェディングVer.～
C賞：ハイパーメガクロス 喜多川海夢～キョンシーVer.～
D賞：ハイパーメガクロス 喜多川海夢～チアガールVer.～
E賞：描きおろし アクリルスタンド
F賞：アクリルスタンド
G賞：クリアファイルセット
H賞：ホログラムステッカーセット
ラストワン賞：喜多川海夢 ArtScale Memoria
ダブルチャンスキャンペーン：喜多川海夢 ArtScale Memoria
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～5月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。
(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会
※発売日は流通により前後する場合があります。