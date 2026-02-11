CMSA（中国有人宇宙工程弁公室）は2026年2月11日、海南省の文昌宇宙発射場で次世代有人宇宙船「夢舟（Mengzhou）」の最大動圧飛行中断試験（Maximum Dynamic Pressure Abort Test）と、新型ロケット「長征10号」の低高度飛行の実証試験を同時に実施し、いずれも成功したと発表しました。

【▲ 3基のパラシュートで降下する夢舟（Mengzhou）帰還カプセル。2026年2月11日の最大動圧飛行中断試験で、海上への着水直前に撮影された（Credit: CMSA/Xinhua）】

日本時間12時00分、文昌発射場の新設発射台から長征10号のプロトタイプ機に搭載された夢舟の試験機が打ち上げられました。ロケットが上昇して最大動圧（Max-Q）に相当する条件に達した後、ロケットから中断指令を受けた夢舟は分離・脱出シーケンスを実行。帰還カプセルは海上に着水し、日本時間13時20分に海上捜索・回収チームが回収を完了しています。長征10号の第1段機体も姿勢制御と動力降下を経て、予定海域に制御された着水を行いました。

中国国営メディアのCGTNによれば、今回の試験は新型ロケット・新型有人宇宙船・新設発射台の初使用に加え、有人宇宙船帰還カプセルとロケット第1段の双方を海上に着水・回収するという、中国初の試みが複数重なったミッションになったとのことです。

脱出システム検証の第2段階

先日の記事でお伝えした通り、最大動圧飛行中断試験はロケットの上昇中に空力負荷が最大となる瞬間「最大動圧点（Max-Q）」で脱出システムが正常に作動するかを検証する、有人飛行の認証に不可欠な試験です。2025年6月に酒泉衛星発射センターで成功した「ゼロ高度脱出試験（Pad Abort Test）」に続く第2段階にあたります。

長征10号の初飛行

【▲ 海南省・文昌宇宙発射場の新設発射台からリフトオフする長征10号ロケット（Credit: CMSA/Xinhua）】

今回は長征10号にとっても初の飛行試験となりました。CGTNによれば、使用されたのは「初期プロトタイプ構成」の単芯（シングルスティック）型です。

長征10号のフル構成（3コア型）は全長約92.5m、打ち上げ質量約2189トン、離昇推力約2678トンで、第1段ブースター3基にそれぞれYF-100Kエンジンを7基搭載し、合計21基のエンジンで離昇します。LEOに70トン、月遷移軌道（TLI）に27トンの打ち上げ能力を持つ大型ロケットです。

LEO専用の派生型「長征10号A」は全高約67m、直径5mの2段式ロケットで、第1段の再使用を目指しています。グリッドフィンとテンションワイヤー（ストリング・キャッチャー方式）を用いたドローン船への垂直着陸・回収が計画されています。

2026年の飛行任務に「夢舟」が入る

CMSAは2025年11月に2026年の有人宇宙飛行任務一覧を公表しており、天舟10号（貨物船）、神舟23号、神舟24号とともに「夢舟1号」の名称が含まれています。SpaceNewsによれば、今回の試験成功により2026年後半に長征10号Aで夢舟の初の完全軌道飛行（無人）を実施し、天宮宇宙ステーションへの接近・ドッキングも視野に入っているとのことです。

計画が順調に進めば、2027〜2028年頃に夢舟の有人初飛行、2030年までに長征10号2機による有人月面着陸へとつながります。有人月面計画では、1回目の打ち上げで夢舟を、2回目で月面着陸船「攬月（Lanyue）」を月遷移軌道に投入し、月周回軌道上でドッキングして飛行士2名が月面に降下するアーキテクチャが採用されています。攬月も2025年8月に着陸・離陸統合検証試験を成功させています。

