ミラノ・コルティナ五輪は１１日、フリースタイルスキー女子モーグル決勝が行われ、冨高日向子（２５）（多摩大ク）が「ターン点」差で４位となった。

３位でフランスのペリーヌ・ラフォンとは同点だったのにもかかわらず、銅メダルを逃す事態にＳＮＳでは「同点なのに４位ってなんで」「悔しすぎる」という声が渦巻いた。（デジタル編集部）

モーグルのルールでは、ターンが６０点、エアが２０点、タイムが２０点の合計１００点満点で採点される。合計点が同点の場合、ターンの得点が高い方が上位となると定められている。ターン点は、冨高の４６・０点に対し、銅メダルのペリーヌ・ラフォンは４６・２点。わずか０・２点差が明暗を分けた。

決勝に進んだ８人が滑り終えて順位が確定すると、テレビ実況で解説をしていた上村愛子さんは「私も経験したことのない４位。こんなことあるんですね」と残念そう。上村さんは、２０１０年のバンクーバーと２０１４年のソチの２大会連続で４位入賞を果たした経験がある。

ＳＮＳでは「ターンの得点が高い方が上位になるルールを初めて知った」といった感想とともに、「同点なのに４位って同率3位でいいでしょ！」「ターン点わずか０・２点の差で４位…なんとかなりませんかね？」と納得いかないといった声が相次いだ。

冨高は「やっぱり悔しい気持ちはあるんですけれど、目指していた自分のいまできる一番いい滑りはできたかなと思います」と涙をぬぐいながら気丈にコメントした。

ＳＮＳでは「惜しかったけどすごく攻めてて良い滑りだった」「惜しかった！攻めた結果3位と同点の4位、立派です！」と冨高選手の入賞を称えた。