小泉今日子が１１日、ＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」にインタビュー出演した。

上村彩子アナウンサーのインタビューを受けた。２月４日に６０歳に。「５月までツアーが続くんですけど、それが終わったら少し久しぶりに休養期間をいただいて、その間に、これから何をしようかと考える時間を設けてみようかなと」と笑顔で語った。

「どうしても日常的に仕事をしているとインプットよりアウトプットの方が多くて、それが苦しい時もあるんですね。なので完全にインプット期間。ツアーが私は旅人になろうと思ってます」と説明した。

「計画を立てるのは苦手で、ピンボールみたいに跳ね返る生き方が好きなので、旅もそんな感じになると思います」と笑った。

ネットでも話題となり「キョンキョン還暦ってえぐいんだけど」「小泉今日子（６０）美しくてびっくり」「６０歳なの！！！」「休養！？」「えっ、還暦、うそやん」「キョンキョン６０歳に気絶しそう」「めっちゃ綺麗やな」「素敵な年の取り方しててかっこいい！」「本当の奇跡の６０歳なんじゃないかな」「素敵が過ぎる」「キョンキョン美しい。心も外見も。こうなりたい」と反応する投稿が集まった。