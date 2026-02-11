2026年3月1日（日）から4月15日（水）まで、『新富良野プリンスホテル』の最上階のラウンジ『トップ オブ フラノ』にて“冬から春への情景”をテーマにしたアフタヌーンティー『Snow to Bloom Afternoon Tea』が初開催されます。

画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

『Snow to Bloom Afternoon Tea』は、冬の名残を感じる雪景色から、やわらかく芽吹く春へと移ろう富良野の情景をモチーフに、季節の変化を一皿一皿に表現。

画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

それぞれのスイーツには、北海道産素材や旬の食材が使用され、雪の静けさと春の華やぎが繊細に重なり合う味わいです。

画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

ふらの牛乳のブランマンジェをはじめ、クリームチーズケーキや桜のモンブランなど、季節感あふれる品々が、ゆるやかに流れる時間を演出！

画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

また、飲み物は、香りと味わいの違いを楽しめる紅茶を中心にラインアップ。

画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

季節の移ろいに寄り添うセレクションを取り揃え、紅茶のほかにもノンアルコールカクテルやコーヒーも用意されています。

画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド詳細情報

Snow to Bloom Afternoon Tea

開催期間：2026年3月1日（日）～4月15日（水）

開催時間：14:00～16:00（90分時間制）

開催場所：新富良野プリンスホテル 最上階ラウンジ トップ オブ フラノ

料金：1人 4,000円

※2026年1月12日（月）より予約受付開始

※予約は2名～最大10名まで

※仕入れ状況により、食材・メニューに変更がある場合があります。

※写真はイメージです

北海道Likers編集部のひとこと

北海道・富良野の季節の移ろいを“味わう”絶景体験。

宿泊客だけでなく、外来でも利用できるのも嬉しいですね！

富良野西岳の山々と、冬から春へ移り変わる富良野の絶景とともに、ゆっくりとアフタヌーンティーを楽しんでみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【新富良野プリンスホテル】アフタースキーでも楽しめる！冬から春の息吹へ。富良野の情景を表現した、期間限定アフタヌーンティー「Snow to Bloom Afternoon Tea」を初開催 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。