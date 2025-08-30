【推しの子】スキャンダル編に突入！ビジュアル解禁 週刊誌に撮られた有馬かなの行く末は
テレビアニメ『【推しの子】』第3期が「スキャンダル編」に突入し、スキャンダル編のビジュアルが公開された。役者の先輩・アザミマコに嵌められ、週刊誌に撮られた有馬かなの行く末が描かれる。
【画像】週刊誌に撮られた瞬間！有馬かな嵌めた先輩…公開された場面カット
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2500万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
