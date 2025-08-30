Switch2用コントローラー「Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン」が本日発売セット販売のみで価格は9,980円！
【Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン】 2月12日 発売 価格：9,980円
【「Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン」セット内容】
任天堂は、Nintendo Switch 2用コントローラー「Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン」を2月12日に発売する。価格は9,980円。
ボタン操作やマウス操作に加え、振る、ひねるなど手の動きに合わせて直感的な操作ができるコントローラーのセット。「Joy-Con 2 (L)」と「Joy-Con 2 (R)」に、同色の「Joy-Con 2 ストラップ」が2個付属する。なお、現状は「Joy-Con 2 (L)」と「Joy-Con 2 (R)」のセット販売のみとなる。
イメージ
イメージ
【「Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン」セット内容】
・Joy-Con 2 (L)：1個
・Joy-Con 2 (R)：1個
・Joy-Con 2 ストラップ：2個
(C) Nintendo