【Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン】 2月12日 発売 価格：9,980円

任天堂は、Nintendo Switch 2用コントローラー「Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン」を2月12日に発売する。価格は9,980円。

ボタン操作やマウス操作に加え、振る、ひねるなど手の動きに合わせて直感的な操作ができるコントローラーのセット。「Joy-Con 2 (L)」と「Joy-Con 2 (R)」に、同色の「Joy-Con 2 ストラップ」が2個付属する。なお、現状は「Joy-Con 2 (L)」と「Joy-Con 2 (R)」のセット販売のみとなる。

イメージ

イメージ

【「Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン」セット内容】

・Joy-Con 2 (L)：1個

・Joy-Con 2 (R)：1個

・Joy-Con 2 ストラップ：2個

(C) Nintendo