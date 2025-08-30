【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語】 2月19日 発売予定（Steam版は2月20日2時予定） 価格：2,480円（ダウンロード専売） CEROレーティング：C（15歳以上対象）

スクウェア・エニックスは、2月19日に発売を予定しているNintendo Switch 2/Nintendo Switch/Android/iOS/Steam用青春群像伝奇ミステリー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」のゲーム情報を公開した。Steam版は2月20日2時発売予定。

本作は、2023年に発売されたアドベンチャーゲーム「パラノマサイト」の最新作。「昭和の日本」×「伝奇・オカルト」を題材とし、前作と同じスタッフが新たな土地、新たな伝承、新たな登場人物で、新たな“FILE”を描く。

今回は、亀島を舞台に繰り広げられる本作の登場人物や、素潜りに挑戦するミニゲームなどのゲームシステム情報が公開された。

登場人物

水口 ツユ（みなくち つゆ）

勇佐の祖母で元海女。現役時は亀島でも1～2を争う凄腕の海女で若い頃は東山千絵と熾烈なライバル関係であった。

東山 千絵（とうやま ちえ）

亀島の海女のリーダー格で、島民への強い影響力を持つ女性。見習いの頃から圧倒的な素潜りセンスで≪マーメイド・チエ≫と称されてきた。

和歌村 忍（わかむら しのぶ）

亀島で最も強い影響力を持つ有力者。島に貢献してきた功労者であるが人格者とは言い難く、黒い噂が絶えない。

和歌村 抄太郎（わかむら しょうたろう）

和歌村忍のひとり息子。快活で誠実な青年であり、天から二物も三物も与えられた類い希な人物との評判。

筒井 菊子（つつい きくこ）

亀島で生まれ育った海女の女性。世話を焼くのが好きな姉御肌タイプ。

生駒 桔平（いこま きっぺい）

伊勢市でおもに観光PR用のイベント企画やプロデュースを行なうベンチャー企業の取締役。

井出 優（いで まさる）

三重県警の刑事。偶然事件発生現場に遭遇することも多く《井出も歩けば事件に当たる》などと揶揄されている。

ゲームシステム

ミニゲーム≪素潜り漁≫

亀島の海女として素潜りに挑戦するミニゲーム。海中を見渡し獲物を獲得し、海女ランクアップを目指そう。

周囲を見渡し獲物に近づいて獲ってみよう。海中での酸素切れに注意

素潜りで獲物を集めてスコアを獲得、海女ランクを上げて能力を強化する。ゲットした獲物は「獲物図鑑」に記録されていく

≪なめどり≫

本シリーズの世界で稀に発見される神出鬼没のシール。前作に引き続き、ゲーム本編中のあちこちに「なめどり」が出現する。

(C) SQUARE ENIX