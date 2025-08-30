東方神起、映画主題歌の新曲「IDENTITY」配信開始 名パフォーマンス振り返るMVも公開
東方神起が12日午前0時、新曲「IDENTITY」を配信した。同曲は20日公開の映画「東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』」の主題歌となっている。
【動画】東方神起、新曲「IDENTITY」MV
2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。同映画は、2011年の再始動以降、2011年アルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR 『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、そしてこの映画のために収録したユンホとチャンミンのインタビューで紡がれ、前人未到の領域を歩み続けてきた東方神起の“IDENTITY”に迫る作品となっている。
映画を彩る主題歌「IDENTITY」は、親子、兄弟、夫婦、恋人、友達という関係のように大切な人といくつもの壁を乗り越え続けた絆こそが、“自分らしさ”となり”帰ってくる場所”(IDENTITY)になっていることを歌った、日本デビュー20周年の締めくくりにふさわしい新境地を提示した楽曲となっている。
映画の本篇映像を使用したMVも、配信と同時に解禁となった。
東方神起は4月25日、26日、自身3度目・海外アーティスト最多となる日産スタジアム公演「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」を開催する。
