極限環境をシミュレートできる世界初のスマート運転実験室が完成―中国

世界初の「三位一体」スマート運転実験室が9日、重慶で完成し、運用を開始した。中央テレビニュースが伝えた。

ここでいう「三位一体」とは、「車両本体―動的交通―気候シミュレーション」という三つの要素を面積5000平方メートルを超える一つの実験室に統合したものだ。同実験室では、濃霧や激しい雨など実際の極端な交通環境をシミュレートでき、全天候型の大規模な自動車スマート化テストを実施できる。

濃霧の自然環境をシミュレートした状況下では、テスト車両が車線変更を行った後、前方で急ブレーキをかけたオートバイ、さらに後方から高速で接近するオートバイに遭遇する。前後から「挟み撃ち」にされる状況の中で、テスト車両は急きょ元の車線に戻ったが、直後に前方で低速走行する車両に直面した。これを受け、テスト車両は直ちに緊急制動システムを作動させ、停止した。

招商車研電子・情報テスト研究事業部のゼネラルマネージャー・樊海龍（ファン・ハイロン）氏は、「実際のテストシーンを忠実にシミュレートするためであり、同時にスマート自動運転車の機能安全テストにおける極限シナリオの要求を満たすためだ。霧のシミュレーションでは、30分以内に視程10メートルから1000メートルまで連続的に調整できる」と説明した。

この実験室ではさらに、雨や光といった極限環境もシミュレート可能で、1時間当たり10mmの小雨から150mmの激しい雨までをシミュレートできるほか、夜明け、夕暮れ、曇天といった光条件もシミュレートできる。中国初となるこのスマートけん引システムは、従来のテスト装置における運動限界を突破し、けん引速度は最高で時速130kmに達し、業界で一般的な時速100kmの上限を大きく上回っている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）