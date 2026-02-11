◆ミラノ・コルティナ五輪　▽フリースタイルスキー（１１日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

　【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】フリースタイルスキー女子モーグルの決勝２回目が行われ、日本勢で唯一進んだ２大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）は４位だった。１９９８年長野大会金、２００２年ソルトレークシティー大会銅の里谷多英さん以来となる、同種目の日本女子２人目となる表彰台を狙ったが、届かなかった。

　モーグルは、コブが連なる急斜面を滑走しながら「ターン」「エア」「タイム」の３要素を競う。配点はターン６０％、エア２０％、タイム（スピード）２０％。

　今回、３位のペリーヌ・ラフォン（フランス）と冨高の総合得点は７８・００点の同点。総合得点で同点の場合、ターン、エア、スピードの順で優先されるが、冨高はターン点で０・２点少なかったため、４位となった。悲願のメダルまであと一歩だった。

▼モーグル女子決勝

金　エリザベス・レムリー（米国）８２・３０点

銀　ジェーリン・カウフ（米国）　８０・７７点

銅　ペリーヌ・ラフォン（フランス）　７８・００点

４位　冨高日向子（多摩大スキーク）　７８・００点

５位　マイア・シュビングハマー（スイス）　７７・６１点

６位　シャーロット・ウィルソン（豪州）　７５・１７点

７位　アビタル・キャロル（オーストリア）　７１・８９点

８位　ジャカラ・アンソニー（豪州）　６０・８１点