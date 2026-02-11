ドル円のピボットは１５３．７５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:06現在）
ドル円
現値153.73 高値154.65 安値152.80
156.50 ハイブレイク
155.58 抵抗2
154.65 抵抗1
153.73 ピボット
152.80 支持1
151.88 支持2
150.95 ローブレイク
ユーロ円
現値182.60 高値183.70 安値181.56
185.82 ハイブレイク
184.76 抵抗2
183.68 抵抗1
182.62 ピボット
181.54 支持1
180.48 支持2
179.40 ローブレイク
ポンド円
現値210.03 高値210.84 安値208.72
213.13 ハイブレイク
211.98 抵抗2
211.01 抵抗1
209.86 ピボット
208.89 支持1
207.74 支持2
206.77 ローブレイク
