きょうのＮＹ為替市場、先ほど公表された１月の米雇用統計を受けてドル円は激しく上下動している。発表直後にドルの買戻しが強まり、ドル円は１５４円台半ばに急上昇したものの、すぐに急速に売られ、今度は１５２円台に一時下落する場面が見られた。その後も売買が交錯し、現在は１５３円台半ばで落ち着いている状況。



米雇用統計は、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１３万人増と予想を上回り、失業率も４．３％に低下。雇用者数は１年超ぶりの大幅増となり、労働市場が引き続き安定化していることを示唆した。これを受けて、前日に高まっていたＦＲＢの年内利下げ期待は後退。短期金融市場では、次回の利下げ期待が従来の６月から７月に後退している。



一方、前年分の統計は下方修正され、採用ペースが大きく鈍化していたことも明らかになった。全体的に今回の雇用統計は、不透明感の残る労働市場の中で明るい材料との受け止めのようだ。



エコノミストは「労働市場に再び引き締まりの兆しが見られるものの、なお道半ば」と指摘。「経済が予想以上のパフォーマンスを続ける中、ＦＲＢの焦点はインフレ動向に移るだろう。年内あと２回の利下げ余地はあると見ているが、金曜日の消費者物価指数（ＣＰＩ）が上振れすれば、リスクバランスはよりタカ派に傾く可能性がある」と語っている。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



11日（水）

現行付近にはなし



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

