１１日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー女子モーグル決勝で、冨高日向子（多摩大ク）は４位でメダル獲得はならなかった。

３位のフランス選手と同点だったが、規定により４位となった。（デジタル編集部）

８人で争う決勝２回目、冨高は２度のエアも見事に決め、７８・００点をマーク。滑り終えた時点で同点の３位だった。この後１人に抜かれて惜しくもメダルを逃した。

モーグルは、ターンが６０点、エアが２０点、タイムが２０点の合計１００点満点で採点される。合計点が同じ場合、ターンの得点が高い方が上位となると定められている。今大会ではターン点を５人のジャッジが２０点満点で判定、最も高い得点と最も低い得点を除く３人の合計点が得点となる。冨高が４６・０点だったのに対し、銅メダルのペリーヌ・ラフォンは４６・２点。２０１８年平昌大会金メダリストと、わずか０・２点差で涙をのんだ。

スキージャンプ男子ノーマルヒルでは、二階堂蓮（日本ビール）が同点で銅メダルを獲得したが、世界選手権銀メダリストの冨高は惜しくも逃した。冨高は「攻め切れた結果で、この順位ならしょうがないかなと思う」と話した。