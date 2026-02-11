◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第6日 フリースタイルスキー 女子モーグル決勝（2026年2月11日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク ）

2大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）は78.00点の4位でメダル獲得はならなかった。上位8人による決勝2回目を終え、ペリーヌ・ラフォン（27＝フランス）と得点で3位に並んだが、ターン点の差で惜しくも表彰台を逃した。

78.00点のうち、冨高はターンが46.00点、エアが15.78点、タイムが16.22点。ラフォンはターンが46.20点、エアが14.56点、タイムが17.24点だった。ターンの点差は0.20点だった。

＜モーグルの順位決定方法＞

複数の選手が同点となった場合、以下の基準で順位が決まる。

（1）ターンの得点の高い選手が優先

（2）ターン点も同じ場合、エアの得点で比較

（3）それでも同点の場合、スピードの得点で順位を決定

こぶのある斜面を滑り降りるモーグはターン技術が重視される。採点はターン60％、エア20％、タイム20％の割合で、100点満点で算出。ターンは5人のジャッジが20点満点で採点し、最高点と最低点を除いた合計が得点となる。エアは2人のジャッジがそれぞれのエアを10点満点で採点し、トリックの難易度点を掛け合わせる。エアごとの平均点を足した数字が20点満点のポイントとなる。タイムはコース長を係数とする公式に当てはめ、20点満点のポイントを算出する。