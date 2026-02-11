お笑い芸人の渡辺直美（３８）が１１日、ピン芸人初の東京ドーム公演「渡辺直美（２０）ｉｎ 東京ドーム」を開催した。お笑いとエンタメが融合したコメディーショーで詳細が公表されない状態で東京ドームのチケットが即日完売。異例ずくめとなった一夜を熱く盛り上げた。

満員の場内からのカウントダウンで幕を開けたショーは、大歓声に包まれて登場した渡辺の「東京ドーム！ぶち上がっていくぞ！」という号令で、いきなりテンションは最高潮。まずは代名詞のモノマネとなるビヨンセの「Ｃｒａｚｙ ｉｎ Ｌｏｖｅ」を披露した。

「みなさん今日、何も知らなくて来ているよね？スゴくない？」と笑った渡辺。その後は人生をたどる漫談や、チョコレートプラネット、シソンヌ、千鳥ら豪華な２２人のサプライズゲストとのコントなどを展開した。

最後は“レディ・ガガ”ショーでど派手に決め「みなさんの、日頃の応援のおかげですてきな舞台に立てた」と感謝。３時間を超えるステージで、４万５０００人を爆笑と熱狂の渦に包んだ。

さらに、４万４３６５枚のチケットを売り上げ「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」のギネス記録も樹立。「こんなすてきな、芸人にとってありがたいギネス（記録）をいただきました。とってもハッピーです。この記録を、いつか自分で塗り替えられるように今後も頑張っていきたい」と喜びを語った。