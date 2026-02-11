渡辺直美、昨年密かに歌手デビュー＆8曲出すも“再生数42回” 千葉雄喜とのコラボ新曲もサプライズ発表【渡辺直美 (20) in 東京ドーム】
【モデルプレス＝2026/02/11】お笑い芸人の渡辺直美が2月11日、東京ドームにてコメディショー「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」を開催。ラッパーの千葉雄喜とのコラボレーションをサプライズ発表した。【イベントレポート】
【写真】渡辺直美とドームで歌う世界的ラッパー
ショー終盤、実は2025年に「Peach Nap」としてアーティストデビューし、8曲リリースしていたことを告白。「曲が売れて『私でした！』って言ったら面白いと思って！」ともし売れた場合にこの場で打ち明けることを想定していたというが、実際曲が流れるも会場はピンと来ず、実際のMV再生回数は42回のものもあったといい、振るわなかったよう。「知らないでしょ？」と会場に呼びかけると笑いが溢れた。
渡辺は今回の公演を記念した楽曲を制作したといい、「リアルでホットに今ブチ上げてる“チーム友達”千葉雄喜！」と紹介すると「チーム友達」で知られる千葉がコラボ相手として登場。「ニューヨークで中華を食べた」仲だという2人で新曲「なにこれ？」を歌い上げた。
渡辺は昨年、日本にてコントライブ全6公演を実施し、その終了後に東京ドーム公演の開催を発表。ピン芸人の東京ドーム公演は初となり、渡辺はピン芸人で初めて東京ドーム公演を完売させた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】