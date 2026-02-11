渡辺直美の東京ドーム公演にサプライズゲスト20人超 芸人仲間から「ヘアスプレー」出演者まで【渡辺直美 (20) in 東京ドーム】
【モデルプレス＝2026/02/11】お笑い芸人の渡辺直美が2月11日、東京ドームにてコメディショー「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」を開催。総勢20人を超える当日サプライズゲストが登場した。【イベントレポート】
【写真】渡辺直美東京ドーム公演にサプライズ登場した芸人
渡辺は昨年、日本にてコントライブ全6公演を実施し、その終了後に東京ドーム公演の開催を発表。ピン芸人の東京ドーム公演は初となり、渡辺はピン芸人で初めて東京ドーム公演を完売させた。
詳細な内容は一切明かされず行われた今回の公演だが、ショー冒頭では渡辺のこれまでの人生を写真とともに振り返り、芸人としてデビューしてからはコント「ミュージカル〜渡辺直美物語〜」で歌と演技に乗せて20年を再現していった。
吉本興業の養成所・NSCの入学式から始まり、同期として知られるジャングルポケット、そして先輩のチョコレートプラネット、シソンヌ、パンサーの向井慧が登場。その後もターニングポイントとなった場面には友近、ハリセンボン、念願となったレギュラーコント番組「ピカルの定理」メンバーとして、千鳥、平成ノブシコブシ、ピースの又吉直樹、モンスターエンジン、ハライチ…と節目節目を彩るゲストが姿を現し、ひっきりなしにドームの笑いを誘う。
さらに初主演ミュージカル「ヘアスプレー」のパートではリンク役の三浦宏規をはじめとするプリンシパル8人が再集結し、ドームで舞台を再現。「チーム友達」などで知られるラッパーの千葉雄喜も登場すると、東京ドーム公演を記念したコラボレーション楽曲として「なにこれ？」のリリースも発表した。（modelpress編集部）
ジャングルポケット
パンサー向井慧
シソンヌ
チョコレートプラネット
千鳥
ピース又吉直樹
平成ノブシコブシ
モンスターエンジン
ハライチ
しずる池田一真
友近
朝日奈央
ハリセンボン
千葉雄喜
Part.1
三浦宏規（リンク役）
平間壮一（シーウィード役）
清水くるみ（ベニー役）
Part.2
田村芽実（アンバー役）
上口耕平（コーニー・コリンズ役）
エリアンナ（“モーターマウス”メイベル役）
石川禅（ウィルバー役）
瀬奈じゅん（ヴェルマ役）
