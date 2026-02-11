お笑い芸人の渡辺直美が１１日、東京ドームで「渡辺直美 （２０） ｉｎ 東京ドーム」を開催。一夜限りのライブで集まったファンを魅了した。

公演の内容を一切発表していなかったが、チケットは即日完売。ピン芸人で初めて東京ドーム公演を完売させる快挙を成し遂げた。得意のモノマネや漫談、コント、歌など珠玉のコメディーショーを届け、東京ドームで伝説を作った

この日の公演は４４３５６枚のチケットを発売し、「女性ソロコメディアンによるコメディショーで販売されたチケットの最多枚数」という記録でギネス記録にも認定された。初めてギネス記録を持つことになった渡辺は「ギネスを持ってたらいいなって思ってたんですけど、まさか芸人にとってありがたきギネスをいただきまして、とってもハッピー」と笑顔。今回の記録を自身で塗り替えることにも意欲を示し、「今回のライブで、もうちょっとこうできたなという部分もあった。もう１回東京ドームで塗り替えたい思いもありますけど、もっともっとでかいところでやってみるのもありかな」と青写真を描いた。

今回はデビュー２０周年の節目のコメディーショーだったことから「４０周年の時とかに、もっと大きいところできたらかっこいいなと思いますけど、多分もうビヨンセできないと思う」と笑い飛ばしたが「それまでに体を鍛えて、もっと大きいところでやりたい」と誓った。