◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（１１日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】フリースタイルスキー女子モーグルの決勝２回目が行われ、日本勢で唯一進んだ２大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）はメダルに届かなかった。１９９８年長野大会金、２００２年ソルトレークシティー大会銅の里谷多英さん以来となる、同種目の日本女子２人目となる表彰台を狙ったが、あと一歩届かなかった。決勝２回目は、銅メダルのフランス選手と７８・００で並んだが、ターン点０・２差で惜敗。順位確定後は悔しさから号泣。「あとちょっとだった。しょうがない。ミスがあった自覚はある。悔しさを受け止めて、デュアルで頑張りたい」と語った。総合得点で同点の場合、ターン、エア、スピードの順で優先される。

２度目の五輪へ、誰よりも強い思いで臨んでいた。冨高は「里谷さんは金メダリストで尊敬しているし、（上村）愛子さんも世界のトップで走り続けた方。ここまでやってきたことで、その強さを感じるし、先輩たちみたいに強くなりたいと思ってずっとやってきた。メダルを取って肩を並べられる存在になりたい」と、日本女子２人目の五輪表彰台への思いを熱く語っていた。

多摩大３年時の前回２２年北京大会に初出場したが、悔しさ残る１９位。「モーグルを始めた時から目標にした舞台で、重圧もあった。他の大会と雰囲気も違ってのまれた部分があった」と振り返る。北京五輪後に苦手だったエア（空中技）を、元五輪代表の遠藤尚コーチ（３５）の指導を受けて鍛錬。昨年３月の世界選手権で自身初の銀メダルをつかんだ。「北京の経験があるから、今がある。攻めきって自分の１００パーセントを出し切り、一番の滑りを見せたい」と自信を持って臨んだ大舞台だったが、あと一歩届かなかった。デュアルモーグルでリベンジを狙う。

◇冨高 日向子（とみたか・ひなこ）

▽生まれとサイズ ２０００年９月２１日生まれ。東京・町田市出身の２５歳。１５２センチ。

▽競技歴と学歴 両親の影響で２歳からスキーを始め、小学１年でモーグルを開始。小学４年になると週末は長野に通い、白馬村スキークラブで腕を磨く。長野県の冬季五輪選手育成プログラム「ＳＷＡＮプロジェクト」も受講。金井中―クラーク記念国際高―多摩大卒。現在は同大職員。

▽実績 １５年１２月のＷ杯に初参戦し、２４年に２度の表彰台。初出場した２２年北京五輪で１９位。昨年世界選手権モーグルで銀メダル。全日本選手権デュアルモーグル（ＤＭ）を初制覇。

▽趣味 オフはインドア派で唯一の外出は、韓国でデビューした７人組男性グループ「ＥＶＮＮＥ（イブン）」のライブ観戦。推しは日本人メンバーのケイタ。

▽名前の由来 「太陽（日）に向かって明るく元気な子になるように」と両親がつけた。

▽家族構成 両親。

◆モーグル コブが連なる急斜面を滑走しながら「ターン」「エア」「タイム」の３要素を競う。配点はターン６０％、エア２０％、タイム（スピード）２０％。