スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（２９）が愛飲するスムージーを販売する「Ｍｅ ＴｉＭｅ」の店主・迫田梨花子さん（３４）が１１日、スポーツ報知の取材に応じた。

仕事の都合でリアルタイムでの観戦はならなかったが「銅メダル、本当におめでとうございます。同世代として、そして私自身もウィンタースポーツをしていた一人として、自然と心から応援していました」と祝福。「あの経験（北京五輪の失格）を乗り越え、挑戦をやめることなく、４年という時間をかけて再びオリンピックの舞台に立ち、銅メダルを掴まれた姿に、深く心を打たれました」と続けた。

初来店は６年ほど前。「普通に（店の）前を通ってくれた」とそれまで接点はなかったが、フィギュアスケートの経験を持つ迫田さんこだわりの砂糖、添加物不使用のスムージーを堪能。会話は多く交わしていないが、店舗にはたびたび訪れているそうで「（店内のスタッフのことを）覚えていてくれている。穏やかで、優しくて、でも芯がある」と高梨の印象を語った。

お気に入りはスーパーフード・スピリナルが入った「スピリナルクラウン」。「変わらずお店に足を運んでくださり、いつも人気ＮО．１のスピルリナクラウンのスムージーを飲んでくださっていた姿がとても印象に残っています」と振り返った。

日本時間１５日深夜には女子ラージヒル個人が控える。「これまで積み重ねてこられたご自身を信じて、さらちゃんらしく、のびのびと空を舞ってほしいです。あのチャーミングな笑顔を、またテレビの前で見られることを楽しみにしています。心から応援しています」とエールを送っていた。（中西 珠友）