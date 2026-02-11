◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第6日 フリースタイルスキー 女子モーグル決勝（2026年2月11日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク ）

フリースタイルスキー・女子モーグルの決勝が行われ、2大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）が上位8人による決勝2回目に進出。2回目は78.00で銅メダルを獲得したフランス選手と同点だったが、ターン点で0.2及ばず、4位だった。

上位8人による決勝2回目、冨高は第1エアでコーク720を決めると、第2エアもコーク720を決めた。後続の2選手を残して、3位だったが、直後に抜かれてしまった。

銅メダルを獲得したラフォン(フランス)とは78.00の同点。しかし、ターン点はラフォンが46.20に対して、冨高は46.00。わずか0.2ポイント差でメダルに届かなかった。

冨高は目に涙を浮かべながらも「できることは出し切れた。悔しい気持ちはあるが、目指していた1番いい滑りはできた」と総括。「(決勝1回目)3位通過で同じでは勝てないと思った。攻めきって滑ろうと思っていました。1エアはよかったが、ミドルで少しミスが出てしまった。守ってこの順位になるより、攻め切った結果でこの順位なら仕方ない」と振り返った。

◇冨高 日向子（とみたか・ひなこ）2000年（平12）9月21日生まれ、東京都町田市出身の25歳。幼少期にスキーを始め、小4で本格的に競技を開始。16年世界ジュニア選手権のデュアルモーグルで優勝。初出場だった22年北京五輪は19位。W杯で通算2度の表彰台。尊敬する選手は上村愛子さん。1メートル52。趣味はアニメ鑑賞やKポップ。