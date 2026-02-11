ËÌÃæÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÎÎ¥Ã¦»ëÌî¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢ÆüËÜÂÇ·â¶²¤ì
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï11Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç¤Î¼è°ú¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÖÊÆ¹ñ¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¶¨Äê¡ÊUSMCA¡Ë¡×¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÈó¸ø¼°¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÊÆ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÀ¸»ºµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂ¦¶á¤Ë¡¢¶¨Äê¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£Å±Âà¤¹¤ë°Õ»×¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£