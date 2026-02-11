AAA・末吉秀太、西島隆弘の脱退に言及「彼の進む道を優しく見守ってほしい」與真司郎もコメント発表
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの末吉秀太（39）が11日、自身のXを更新。同日にAAAの脱退を発表した西島隆弘（39）について言及した。
【画像】2021年、5人で6大ドームツアーを完走したAAA
末吉は「AAAを応援して下さっている皆様へ」と書き出し、西島が喉の治療と療養のため、グループを脱退することを伝えた。
その上で「AAAは現在活動休止中であり20周年記念として2月22日から行われるトークショーを控えた中でこのようなお知らせとなり、とても残念ですが一番大事にすべきは個の人生だと思っているので彼自身で下した決断である以上、彼のこれからを見守っていけたらなと思います」と思いを述べた。
続けて「皆様もどうか彼の進む道を優しく見守ってほしい。僕としても、あの日会場の誰もが涙を流していた中でまだ先があり終わったわけじゃないと信じていたからこそ、その気持ちをぐっと堪え、みんなと交わした5人でまた戻ってくるという約束を果たすことができず本当に、心の底から悔しいです」とつづった。
さらに「ごめんなさい。これまで西島ともほんとにいろんなことがありました。もちろん良いことばかりではなかったけれど全てひっくるめて今まで本当にありがとう。皆様には今後とも変わらず個々の活動含めAAAを温かく支えていただけたら幸いです」と結んだ。
同日は、同グループの與真司郎（37）も「西島の身体は何にも代えがたいものであり、何よりも健康を最優先に考えた上での彼の選択を、僕は尊重したいと考えています」などとコメントを出した。
西島は11日、西島のスタッフが公式サイトとSNSで「このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明し、「治療に専念するため、本日をもちましてAAA を脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。
さらに「ごめんなさい。これまで西島ともほんとにいろんなことがありました。もちろん良いことばかりではなかったけれど全てひっくるめて今まで本当にありがとう。皆様には今後とも変わらず個々の活動含めAAAを温かく支えていただけたら幸いです」と結んだ。
