森香澄、ウエストチラ見せドレス姿公開「上品で美しい」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/11】フリーアナウンサーの森香澄が2月9日、自身のInstagramを更新。ウエストがカットアウトされたドレス姿を披露した。
【写真】30歳フリーアナ、ウエストチラ見せドレス姿
7日の投稿でTWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）のリリースイベント「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」に招待されたことを明かしていた森。この日は「Listening Partyの時の衣装とメイク 最近の中でも特にお気に入りのスタイリングです！」と記し、ウエストの両脇がカットアウトされている白いドレス姿を披露。美しいウエストをのぞかせている。
また、「メイクの詳細分かりやすいように、アップの写真失礼いたします」ともコメントし、アップの写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「上品で美しい」「白いドレス似合ってる」「可愛すぎる」「スタイルレベチ」「ドアップに耐えられる肌の綺麗さ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳フリーアナ、ウエストチラ見せドレス姿
◆森香澄、ウエストカットアウトのドレス衣装公開
7日の投稿でTWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）のリリースイベント「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」に招待されたことを明かしていた森。この日は「Listening Partyの時の衣装とメイク 最近の中でも特にお気に入りのスタイリングです！」と記し、ウエストの両脇がカットアウトされている白いドレス姿を披露。美しいウエストをのぞかせている。
また、「メイクの詳細分かりやすいように、アップの写真失礼いたします」ともコメントし、アップの写真も公開している。
◆森香澄の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「上品で美しい」「白いドレス似合ってる」「可愛すぎる」「スタイルレベチ」「ドアップに耐えられる肌の綺麗さ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】