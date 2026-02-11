佐田真由美、コンプレックス克服 ショーパンブーツで美脚披露「脚が長くて美しい」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】モデルの佐田真由美が2月9日、自身のInstagramを更新。コンプレックスを克服した姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】48歳2児の母モデル、ショーパンブーツで美脚披露
佐田は「私の足はO脚なんです」と告白。「短パンミニスカは履くと落ち着かなく、足の見え方が気になるからなるべく避けてきた…」「自分の身体のパーツで脚はコンプレックスで真っ直ぐ脚の人を羨んでました」と明かした。しかしながら「服の着方や、ブーツの形、小物使いで誤魔化せると最近やっと理解し納得した自分がいます」とつづり、黒のショートパンツにロングブーツのボトムスに、白い半袖Tシャツに合わせた姿を公開している。最後には「ミニスカ、半ズボンに今年はトライしたい」と“宣言”もしている。
この投稿に「綺麗です」「脚が長くて美しい」「スタイル良すぎ」「ブーツも可愛い」「憧れのファッション」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
