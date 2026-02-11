ベルギー１部シントトロイデンにＪ２鳥栖から完全移籍で加入したＦＷ新川志音（１８）が１１日、オンラインで加入記者会見を行った。

２８年ロサンゼルス五輪世代の若き逸材は、昨季Ｊ２で３３試合５得点をマークし、１月からシントトロイデンで初の海外でのキャリアをスタートさせた。現在２位と好調のチームには、日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗の７選手が所属しており、新川で８人目となる。決断理由について「１８歳で海外でプレーするっていうのは非常に難しいことだと思って、その中で日本人選手がたくさんいるっていうのも一つの選択肢っていうのもありましたし、ベルギーリーグで今２位で非常に高いレベルでやれるっていう環境を含めて決めました」と明かした。

残りシーズンでの目標には「試合に出場するっていうところを含めて、ゴール数で言ったら５点取れればいいかなと思います」と決意。また、その先の未来については日本代表入りはもちろん「自分の一番の目標はバロンドール（世界年間最優秀選手）なので、それを達成するためには、まだまだ成長しないといけないと思うので、もっともっと活躍できればいいかなと思います」と意気込んだ。