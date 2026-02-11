◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・複合（１１日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１１日＝松末守司】 個人ノーマルヒルが行われ、２大会連続出場の山本涼太（長野日野自動車）は１５位に終わった。

前半のジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）は１０２・５メートルを飛び、３位と好発進。トップと１９秒差で出た後半の距離（１０キロ）は序盤から２位集団を走ったが、徐々に上位勢から遅れ、２分５７秒差の３２分５６秒４で１５位に沈んだ。

同種目で１４位だった２０２２年北京五輪に続き、上位に入れず。レース後には「つらかったです。足元が見えないくらいグシャグシャチャな雪だったので、技術とかそういう感じなのかどうかすら分からないような、すごい感じでした」と振り返った。

大人数の２位集団で走った。「そういう展開になるだろうなと、（２位の）ランパター選手たちの後ろにくっつくか、後ろを待つかの展開で、意外とすぐ追いついてしまった。僕のプランとしては、後ろから来る選手に着いていって、１位集団に潜り込めればいいかなと思ってたけど、意外と早く着いてしまったのが、体力がすぐ切れてしまった要因かなと思う」と敗因を分析した。

五輪の初戦を終え「気候が暖かい状態での今シーズンはここが初めてだった。その中でグシャグシャの雪だったり、少しジャンプの方では滑りが重かった。少し苦戦しているのかなと思うけど、その中でもジャンプで言えば３位、クロスカントリーは２周目までメダル圏内にいられる集団にいられたのは、何かしらかみ合えばいいのではないかなと思うけど、かなり奇跡的なものがないといけないかなと改めて思った」と痛感していた。