timelesz松島聡、ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第6話に出演決定！「なんだか詩の中で生きていたような感覚」

松島聡が、ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）の第6話（2月25日放送分）に出演することが発表された。

■「作中での言葉や感情の揺れ、想いがどのように皆さんの心に届くのか、今からとても楽しみです」（松島）

日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』は、主演・杉咲花×監督/脚本・今泉力哉のタッグによる、“考えすぎてしまう”人のためのラブストーリー。

杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマだ。

現在第5話までが放送され、徐々に主人公・文菜の過去の恋愛が明らかに。文菜のまわりには現在の彼氏・ゆきお（成田凌）、文菜に片想いする元バイト先の先輩・小太郎（岡山天音）、ゆきおには話せないことも話せる先輩の小説家・山田線（内堀太郎）がいる。そして、過去の恋愛として、文菜の高校時代の元カレ・柴咲秀（倉悠貴）、大学時代につきあい、文菜が小説を書き始めるきっかけになった小林二湖（柳俊太郎／「柳」は、旧漢字が正式表記）、そして第5話では「優しすぎる彼」として大学3年の時につきあった佃武（細田佳央太）が登場。過去の恋愛を含め、文菜の恋愛観をリアルに浮き彫りにする描写に「このドラマは生活を覗き見るよう」「ながら観できないドラマ」とネットでは話題に。魅力的な俳優陣が、主人公・文菜の恋愛観を形成した人物として登場してきたが、次回・2月25日放送の第6話に松島聡が出演することが発表された。

松島はtimeleszのメンバーとして音楽活動をするほか、ドラマ、舞台など俳優としても活躍。2017年『世にも奇妙な物語 ’17秋の特別編』の短編作品のひとつ「交換」でドラマ初出演にして初主演を務める。繊細な演技と表現力が高く評価され、2025年は『パパと親父のウチご飯』（10～12月／テレビ朝日系）でダブル主演を務めた。その一方で、2026年2月からは『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）のレギュラーメンバーとして出演。さらに活動の幅を広げている。

松島が演じるのは、文菜が2年前に想いを寄せていた田端亮介（たばたりょうすけ）。文菜がすごく好きだった人で、それでもその想いが「成就しなかった」相手だ。音楽関係の仕事をしていて、特定の恋人をつくらない亮介。はじめは自分のことを本気で好きにならなそうなところに惹かれていた文菜だったが、いつしか自分が本気になって亮介にのめり込んでしまう。一方、亮介が特定の人とつきあわないのには理由があって……という魅力的な人物だ。

本作に出演することに対して、松島は「クランクアップ後に真っ先に浮かんだのは、『なんだか詩の中で生きていたような感覚』でした。今泉力哉監督の作品には、人の心の隙間にそっと入り込んでくる、独特でどこか懐かしさを感じさせる空気感があります。今回、その世界に身を委ねられた時間は、とても濃密なものでした」とコメント。

松島演じる亮介が、杉咲演じる文菜に対して、自己の恋愛観や本音を語る長丁場の芝居がこのエピソードの見どころのひとつだ。さらに、音楽関係の仕事をしている役ゆえに松島の奏でる音楽を聴くこともできる第6話。ぜひチェックしよう。

■番組情報

日本テレビ系 水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』

毎週水曜22:00～

出演：杉咲花

成田凌 ・ 岡山天音 水沢林太郎 野内まる 志田彩良

倉悠貴 柳俊太郎 細田佳央太

内堀太郎 林裕太 河井青葉 芹澤興人 他

第6話出演：松島聡

脚本：今泉力哉

音楽：ゲイリー芦屋

主題歌：Homecomings「knit」（IRORI Records / PONY CANYON）

監督：今泉力哉 山下敦弘 山田卓司

