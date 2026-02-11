１１日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのノルディック複合の個人ノーマルヒル（ＮＨ、ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）で、渡部暁斗（北野建設）が日本勢最高の１１位に入った。

優勝はイエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）。前半飛躍３位だった山本涼太（長野日野自動車）は後半距離で粘れず１５位、谷地宙（そら）（ＪＡＬ）は２３位だった。

現役最後の五輪で、「奇跡を起こす」と意気込む渡部暁の６大会目が始まった。今季のＷ杯個人戦は最高１３位にとどまり、状態が上がらないまま五輪を迎えた。ただ、「オリンピックって何が起こるかわからない」と諦めていなかった。

Ｗ杯で苦戦した要因はジャンプだ。飛距離が出ず距離で後方スタートが続いたが、この日の初戦は前半飛躍で１００メートル。「ここに来て一番いいジャンプを出せた」。１１位からの後半距離は溶けて深くなった雪に苦しみながらもトップ１０争いを演じ、「兆しは見えた」と前向きに初戦を終えた。

ギリギリまで試行錯誤を続けてきた。会場入り後、ビー玉の上に載せた板に乗る昨年までの練習を取り入れた。踏み切りの感覚を研ぎ澄ますためだ。「自分の引き出しを全部開けている感じ」。積み重ねた経験の全てをぶつけて今大会に挑んでいる。

五輪は２００６年のトリノから出場し、銀、銅を２個ずつと北京まで３大会連続でメダルを獲得した３７歳の渡部暁。「全盛期ではないことはわかっている。それでも奇跡を起こすと信じて、最後の最後まで戦いたい」。残り２種目、複合のレジェンドが見せる姿に注目だ。（福井浩介）