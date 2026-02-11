渡辺直美（38）が11日、ピン芸人初の東京ドーム公演「渡辺直美 （20） in 東京ドーム」を開催した。

代名詞でもあるビヨンセの「Crazy In Love」のモノマネパフォーマンスや漫談、同期のジャングルポケットや親交の深い平成ノブシコブシ吉村崇（45）、ピース又吉直樹（45）千鳥、ハライチら22人の当日サプライズゲストらと、芸人生活を描いたミュージカル、ラッパーの千葉雄喜（35）とのコラボ楽曲「なにこれ？」の歌唱など、多彩なステージを披露。4万5000人の観客の熱狂と爆笑を呼んだ。

本番中も緊張していたといい、「2年前から準備しているから実感がなくて、1カ月前から寝られなくなった。やる前から東京ドームの夢を見るんですよ。うっすらと東京ドームのステージが見えて、『まだ何も準備していないんだけど』という感じで、緊張していた」と明かした。

豪華ゲストも東京ドームの大きさに動揺していたといい、「私がリハーサルをやった後に皆さんがリハーサルに来たんですけど、大悟さんが『直美、やめよう。怖い。客席がとんでもなく遠い』と言っていましたし、吉村さんも『直美、キャンセルしよう』と言っていました」と明かした。

この日のチケットは販売開始から即日完売となり、東京ドーム公演を完売させた初のピン芸人となった。さらに、チケットの販売数は4万4356枚を記録し、「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録の認定を受けた。

公式認定証を受け取ると、「芸人にとってありがたき記録。応援してくださった皆さん、携わってくださった皆さん、チーム吉本で取った記録」と感謝し、「いつか自分で塗り替えたい。今日もやりながら『もっとこうしたいな』というのがあったので、東京ドームでもう1回やりたい」と明かした。

続けて「でも、もっとでかいところでやってみるのもいいかもしれない。40周年はもっと大きな会場でやりたい」としつつ、「58なので多分ビヨンセできないと思います」と笑いを誘った。