ミラノ・コルティナ五輪ノルディック複合

ミラノ・コルティナ五輪は11日、ノルディックスキー複合の男子ノーマルヒルを行い、日本のエース渡部暁斗は11位だった。後半の距離、最後にビンツェンツ・ガイガー（ドイツ）とお互いをたたえながらゴールしたシーンにファンの注目が集まっている。

前半の飛躍を11位で終えた渡部は、首位から41秒遅れで距離をスタート。タフなコースでも順位をキープしスパートすると、ゴールでは直前を走っていたガイガーに追いついた。お互いに小さく手を上げ、称えあいながらゴールイン。日本のファンはこの光景に心を揺さぶられたようだ。X上にコメントが並んだ。

「ガイガー選手と仲良くフィニッシュ」

「渡部暁斗とガイガーが同時でゴールしたのエモいな うぃっす！みたいな感じもよかった」

「ゴールで渡部暁斗とガイガーが讃え合った光景良いな」

「ガイガーとの争いって数年前はトップ争いでよく見たなぁ」

ガイガーは2022年の北京五輪で、個人ノーマルヒルの金メダリスト。今季限りでの引退を表明している渡部とは、長年世界の舞台で戦ってきた仲だ。ただこの称えあいの結果写真判定に持ち込まれ、わずかな差でガイガーが10位、渡部が11位となった。



（THE ANSWER編集部）