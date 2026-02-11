エ、エモーーーッ！！【セリア】平成女児ゴコロくすぐる♡「激かわポーチ」

平成リバイバルブームが続くなか、【セリア】にもエモ可愛いアイテムが登場！ そのなかから今回は、バッグに入れるだけで気分が一気にアガりそうなポーチを紹介します。ころんとしたサイズ感もキュート。プチプラだから、どちらも欲しくなってしまいそうです。

「LOVE」ロゴデザインが可愛い

【セリア】「エナメルバッグ風 ミニポーチ 平成ギャル柄」\110（税込）

ミニチュアバッグのようなフォルムに「LOVE」のロゴがインパクト大な一品。艶めくエナメル風の質感とレオパード柄のロゴが、平成女児の心をくすぐりそうです。小ぶりながらもマチがあり、イヤホンやリップなどちょっとした小物を入れるのに便利。お気に入りのバッグの持ち手にチャーム感覚で付けるのもおすすめです。

どこか懐かしい配色がキュートなキティポーチ

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

パッと目を引くレトロ配色と、懐かしさ漂うキティデザインがたまらない一品。フラットタイプでかさばりにくく、小さめバッグにも入りそうです。汚れを拭き取りやすいビニール素材で、コスメやアクセ、小物整理に使えそう。大人が持っても甘くなりすぎず、ちょうどいい可愛さを楽しめるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M