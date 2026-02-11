お笑い芸人の渡辺直美が１１日、東京ドームで「渡辺直美 （２０） ｉｎ 東京ドーム」を開催。一夜限りのライブで集まった４万５０００人を沸かせた。

珠玉のコメディーショーを届け東京ドームに伝説を作った。この日まで、公演の内容を一切発表していなかったが、チケットは即日完売。ピン芸人で初めて東京ドーム公演を完売させる快挙となった。

オープニングからブレイクのきっかけとなったビヨンセの「Ｃｒａｚｙ ｉｎ Ｌｏｖｅ」のモノマネで会場の熱を一気に上げると、人生を振り返る漫談や自身が脚本・作詞したコント「ミュージカル〜渡辺直美物語〜」などを披露。デビュー２０周年の集大成を超満員のファンに届けた。

東京ドーム公演に向け、約２年準備をしてきたと明かし、「東京ドームといえば音楽。企画みたいにサプライズでやってみたら、もっとみんな盛り上がるんじゃないかなと思って…」と説明。続けて「実は私、昨年歌手デビューしていたんですよ。それも私の名前ではなく、偽名で」と衝撃の告白。「偽名でデビューをして、それが売れたりとかしたら、この東京ドームで『実はこれ私やったんです』っていうのをサプライズでやろうとしていた」と画策していたという。しかし、８曲制作し、そのうちの２曲ＭＶ再生数が２３９０回と４１回だったと紹介すると「みんなどうにかなるんじゃないかと思ってたんだけど、全然ダメでした」と苦笑いを浮かべた。