渡辺直美、4万5000人満員の東京ドームを爆笑の渦に 千鳥＆ピース又吉直樹ら22人のゲスト登場【レポート】
お笑い芸人の渡辺直美（38）のコメディーショー『渡辺直美（20）in東京ドーム』が11日、東京ドームで行われた。ピン芸人では初めて東京ドームの公演を完売にさせた渡辺。満員の4万5000人を爆笑の渦に飲み込んだ。
【写真】豪華すぎない？渡辺直美の公演にゲスト出演した大悟＆又吉直樹ら
渡辺が登場すると、会場には大歓声がこだました。渡辺は「東京ドームぶち上がっていくぞー」と声を上げ、観衆はペンライトを振って応えた。
オープニングで見せたビヨンセの「Crazy in Love」では、激しいダンスや開脚を披露。ステージを全力疾走し、パワフルなパフォーマンスを繰り広げた。
トークでは、生い立ちからの歩みを披露。小学6年の時の同級生や恩師が観客席で見守る中、思春期ならではの下ネタエピソードも話し、観衆の笑いを誘った。
漫談後は、長編のコント『ミュージカル〜渡辺直美物語〜』を展開。NSCの面接からアメリカ在住までの道筋をコントで披露した。
コントでは、豪華な当日サプライズゲストが次々に登場。NSC時代では、ジャングルポケット、チョコレートプラネット、シソンヌ、パンサー・向井慧が厳しい先輩役を務めた。
過去の相方役で朝日奈央、吉本興業の社員役でしずる・池田一真が出演したほか、ピース・又吉直樹、友近、ハリセンボン、平成ノブシコブシ・吉村の出会いを本人たちが再現した。
『ピカルの定理』のレギュラーだった又吉、平成ノブシコブシ、ハライチ、モンスターエンジンも集結。当時のネタを見せた。
ここで千鳥も、大悟はキノーゴ、ノブは平清盛の扮装をして登場。歓声を浴びた。
続いてミュージカル「ヘアスプレー」を8人のキャストとともに披露。渡辺はピンク色の衣装に身を包み、軽快に歌とダンスを繰り広げた。
コントの後は、トロッコに乗って会場内を一周。ファンからの質問に答えた。
その後、再びトークを展開。「Peach Nap」という匿名で歌手デビューしていたことを明かした。ラッパーの千葉雄喜が登場し、コラボした楽曲「なにこれ？」を披露した。
終盤はレディ・ガガの「JUDAS」でパフォーマンスを繰り広げ、会場を沸かせた。最後は観衆と写真撮影。「きょうは私にとって最高の一日でした」と感謝を伝えて締めくくった。
公演後には「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」でギネス記録の認定を受けた。
受け取った渡辺は「うわ、初めてだギネス」と喜びをあらわに。「ギネス持っていたらいいなと思っていたけど、こんな素敵な、芸人にとってありがたきギネスをいただき、ハッピーハッピーです」と話した。
■当日サプライズゲスト
ジャングルポケット（おたけ、太田博久）
パンサー・向井慧
シソンヌ（じろう、長谷川忍）
チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）
千鳥（大悟、ノブ）
ピース・又吉直樹
平成ノブシコブシ（吉村崇、徳井健太）
モンスターエンジン（西森洋一、大林健二）
ハライチ（岩井勇気、澤部佑）
しずる・池田一真
友近
ハリセンボン（近藤春菜、箕輪はるか）
朝日奈央
千葉雄喜
【写真】豪華すぎない？渡辺直美の公演にゲスト出演した大悟＆又吉直樹ら
渡辺が登場すると、会場には大歓声がこだました。渡辺は「東京ドームぶち上がっていくぞー」と声を上げ、観衆はペンライトを振って応えた。
オープニングで見せたビヨンセの「Crazy in Love」では、激しいダンスや開脚を披露。ステージを全力疾走し、パワフルなパフォーマンスを繰り広げた。
漫談後は、長編のコント『ミュージカル〜渡辺直美物語〜』を展開。NSCの面接からアメリカ在住までの道筋をコントで披露した。
コントでは、豪華な当日サプライズゲストが次々に登場。NSC時代では、ジャングルポケット、チョコレートプラネット、シソンヌ、パンサー・向井慧が厳しい先輩役を務めた。
過去の相方役で朝日奈央、吉本興業の社員役でしずる・池田一真が出演したほか、ピース・又吉直樹、友近、ハリセンボン、平成ノブシコブシ・吉村の出会いを本人たちが再現した。
『ピカルの定理』のレギュラーだった又吉、平成ノブシコブシ、ハライチ、モンスターエンジンも集結。当時のネタを見せた。
ここで千鳥も、大悟はキノーゴ、ノブは平清盛の扮装をして登場。歓声を浴びた。
続いてミュージカル「ヘアスプレー」を8人のキャストとともに披露。渡辺はピンク色の衣装に身を包み、軽快に歌とダンスを繰り広げた。
コントの後は、トロッコに乗って会場内を一周。ファンからの質問に答えた。
その後、再びトークを展開。「Peach Nap」という匿名で歌手デビューしていたことを明かした。ラッパーの千葉雄喜が登場し、コラボした楽曲「なにこれ？」を披露した。
終盤はレディ・ガガの「JUDAS」でパフォーマンスを繰り広げ、会場を沸かせた。最後は観衆と写真撮影。「きょうは私にとって最高の一日でした」と感謝を伝えて締めくくった。
公演後には「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」でギネス記録の認定を受けた。
受け取った渡辺は「うわ、初めてだギネス」と喜びをあらわに。「ギネス持っていたらいいなと思っていたけど、こんな素敵な、芸人にとってありがたきギネスをいただき、ハッピーハッピーです」と話した。
■当日サプライズゲスト
ジャングルポケット（おたけ、太田博久）
パンサー・向井慧
シソンヌ（じろう、長谷川忍）
チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）
千鳥（大悟、ノブ）
ピース・又吉直樹
平成ノブシコブシ（吉村崇、徳井健太）
モンスターエンジン（西森洋一、大林健二）
ハライチ（岩井勇気、澤部佑）
しずる・池田一真
友近
ハリセンボン（近藤春菜、箕輪はるか）
朝日奈央
千葉雄喜