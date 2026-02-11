【巨人＝宮崎】初の実戦となった紅白戦は、若手主体で１１人が登板し、競い合うようにゼロを並べた。

ルーキーや新戦力に負けじと腕を振ったのが、先発ローテーションへの定着を狙う３年目の西舘だ。

白組の先発として登板。二回に先頭からの連打でピンチを招いたが、落ち着いていた。荒巻を３球三振に仕留めると、新人の皆川岳飛（がくと）（中大）は２球で追い込んだ後、内角への１４７キロで詰まらせ、二ゴロ併殺に打ち取った。２回無失点の投球に、「走者が出てからも、ストレートの投げ分けができて良かった」と手応えを感じている様子だった。

２０２４年入団のドラフト１位右腕は昨季、キャンプやオープン戦で調子を上げきれず、開幕は二軍スタート。先発登板は７試合にとどまり、先発の一角を担い続けることはできなかった。今キャンプで連日のように入るブルペンでは「あまり使えていなかった」という内角への制球を特に意識して投球練習を続けており、精度が高まれば、投球の幅はグッと広がる。

先発候補では、森田や横川らが持ち味を発揮すれば、ドラフト１位の竹丸和幸（鷺宮製作所）が２三振を奪って１回を三者凡退に抑えるなど、新人も存在感を示した。「（新人が）いいボール投げていた」と振り返った杉内投手チーフコーチは、「結果を出し続けなきゃいけない。１回の失敗が命取りになる」と先発枠を巡る争いを展望した。「１年間（ローテを）回って、チームの力になりたい」と誓う西舘にとっても、気の抜けない日々が続く。（田原遼）